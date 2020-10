Vernieler koosjer restaurant had terroristisch oogmerk

De 32-jarige man die wordt verdacht van brandstichting en vernieling bij het koosjere restaurant HaCarmel in mei, is geradicaliseerd. Hij had een terroristisch oogmerk met zijn aanval op het Amsterdamse restaurant. Dat blijkt uit onderzoek van NTA, zo vertelde de officier van justitie woensdag tijdens de pro-formazitting over de zaak. Het Parool schrijft:

Het NTA-onderzoek is in opdracht van justitie gedaan door een theoloog en een cultureel antropoloog gespecialiseerd in islamitisch extremisme. “De conclusies van het rapport liegen er niet om,” aldus de officier van justitie. “Er is sprake van een radicaliseringsproces en een extremistische ideologie. Zijn politieke denken wordt gekenmerkt door vijanddenken.”

De verdachte Saleh A. heeft volgens de officier een ‘verleden als getraind en geoefend militair bij een terroristische groepering’. Op zijn telefoon zijn videofragmenten aangetroffen waarin hij zegt dat hij nooit gestopt is met de strijd.

De antisemitische overtuigingen van A. komen ook tijdens zijn gevangenschap aan het licht. Onlangs heeft hij een gevangenismedewerker met een joodse achtergrond bedreigd. A. zegt geen spijt te hebben van de vernieling bij HaCarmel.