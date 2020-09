Vernietiging Amazone gaat onverminderd door: bijna 30.000 branden in augustus

De uiterst rechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro doet nog altijd niets om de vernietiging van de Amazone te stoppen. Afgelopen maand telde het Braziliaanse onderzoeksinstituut INPE 29.307 branden in het Braziliaanse deel van het regenwoud, bijna evenveel als vorig jaar en daarmee het een na hoogste aantal in tien jaar.

Bolsonaro kwam vorig jaar wereldwijd onder vuur te liggen omdat hij onvoldoende maatregelen neemt om het Amazonewoud te beschermen. In plaats daarvan ontsloeg hij het hoofd van INPE, omdat die het had gewaagd om cijfers naar buiten te brengen waaruit bleek dat de ontbossing sinds het aantreden van Bolsonaro flink was toegenomen.

Onlangs verklaarde de Braziliaanse president nog dat “het verhaal dat de Amazone in vlammen opgaat een leugen is”. Alle feiten wijzen ondertussen op het tegendeel. “We moeten toezien hoe de tragedie van vorig jaar opnieuw plaatsvindt”, zegt de Braziliaanse Greenpeace-medewerker Rômulo Batista tegen The Guardian.

Volgens een waarnemer van de NGO Instituto Kabu zijn de illegale houtkap en mijnbouw de afgelopen twee jaar enorm toegenomen. Door een gebrek aan toezicht zien milieucriminelen hun kans schoon om gebieden waar inheemse volken wonen, te vernietigen.