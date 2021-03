Vernietiging van bossen sterk toegenomen in 2020

De wereldwijde ontbossing is vorig jaar fors toegenomen. Met name tropische bossen, zoals in het Amazonegebied, Congo en Zuidoost-Azië, hadden het zwaar te verduren. Dat blijkt uit cijfers van de universiteit van Maryland en Global Forest Watch. Deze bossen herbergen onvervangbare ecosystemen.

De afgelopen twintig jaar waren er maar drie jaren waarin de ontbossing sneller ging dan in 2020, schrijft The Guardian. Omdat bomen CO2 opslaan, is de ontbossing een ramp voor het klimaat. Het verdwijnen van 4,2 miljoen hectare aan tropische bossen vorig jaar heeft dezelfde gevolgen voor het klimaat als de CO2-uitstoot van 575 miljoen auto’s, becijfert het World Resources Institute (WRI).

Frances Seymour van het WRI meent dat de ontbossing op de agenda moet staan bij de klimaatconferentie die in november wordt gehouden in het Verenigd Koninkrijk. “Bossen zijn nog altijd een enorme opslagplaats voor koolstof, en we moeten die koolstof daar vasthouden om catastrofale klimaatverandering te voorkomen”, verklaart Seymour tegen The Guardian.

Met name in Brazilië ging het in 2020 helemaal mis. Er werd 1,7 miljoen hectare bos vernietigd – het gevolg van branden en desastreus beleid van de uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. De illegale houtkap en mijnbouw zijn sterk toegenomen sinds Bolsonaro de scepter zwaait in Brazilië. In Congo ging een half miljoen hectare bos verloren.

Deskundigen vrezen dat de ontbossing verder kan versnellen door economische problemen als gevolg van de coronapandemie. Overheden zullen daardoor eerder geneigd zijn om een oogje toe te knijpen als bedrijven bomen kappen, zo is de verwachting.

Goed nieuws is er ook. De ontbossing in Indonesië daalde in 2020 voor het vierde jaar op rij. De Indonesische autoriteiten hebben onder meer de aanleg van nieuwe palmolieplantages aan banden gelegd. Ook in Maleisië neemt de ontbossing af door strengere wetgeving.