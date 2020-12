Verontrustend veel weerstand tegen vaccineren onder zorgmedewerkers

Bijna 1 op de 3 ondervraagde zorgmedewerkers wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus of twijfelt daar sterk over. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd in in opdracht van vakbond FNV onder meer dan 9.000 mensen in de sector zorg en welzijn. 30% van het zorgpersoneel is kritisch over het zich laten inenten: 19% zegt zeker geen vaccinatie te willen, 11% wil het waarschijnlijk niet. Een meerderheid van 56% staat positief tegenover het vaccin, 14% twijfelt nog.

Uit het onderzoek blijkt dat er twijfel is over de wetenschappelijke basis van het vaccin, doordat het versneld is ontwikkeld. Bovendien zijn er zorgen over bijwerkingen. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: ,,Zorgmedewerkers die er niet positief tegenover staan voelen zich proefkonijnen of vinden het spannend als eerste aan de beurt te zijn. Deze mensen snappen dat ze met kwetsbare ouderen werken, maar maken zich ook zorgen over hun eigen gezondheid.”

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beslist hoogstwaarschijnlijk vandaag of het Pfizer-vaccin toegelaten wordt. Volgens Jong is het noodzakelijk dat er meer voorlichting en informatie over het vaccin wordt gegeven. “Laat ik vooropstellen dat zorgmedewerkers zelf moeten beslissen of zij zich laten vaccineren. Dat moet een vrije keuze zijn, je mag dat niet verplichten. Sterker nog: dat kan ook helemaal niet, het is in strijd met de wet. Wel zijn wij ervan overtuigd dat veel minder mensen in zorg en welzijn zullen aarzelen als hun zorgen serieus worden genomen, zij goede voorlichting krijgen en ze op basis daarvan hun besluit kunnen nemen.”

De weerstand tegen vaccineren is ook in andere landen groot onder zorgmedewerkers. Een peiling in Griekenland bijvoorbeeld concludeerde dat 29 procent van de zorgmedewerkers er tegen is of ernstig twijfelt. In sommige plaatsen is dat getal nog aanzienlijk hoger. In Larissa, een brandhaard van coronabesmettingen, is minder dan 23 procent van de zorgmedewerkers bereid zich te laten vaccineren. In Athene is dat slechts 20 procent.

