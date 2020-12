Verpleegkundige laat zich vaccineren, krijgt daarna corona

Geen video? Klik hier.

Vaccineren biedt niet direct bescherming tegen het coronavirus. Dat ontdekte een verpleegkundige in de Amerikaanse stad San Diego proefondervindelijk. De 45-jarige man werd op 18 december gevaccineerd. Dat ging probleemloos, hij had alleen een beetje pijn in de arm waar het vaccin was ingespoten. Maar zes dagen later, na het einde van zijn dienst op kerstavond, kreeg hij plots last van rillingen, spierpijn en vermoeidheid. Hij liet zich testen en de uitslag was positief: COVID-19.

Dr. Christian Ramers, specialist in besmettelijke ziekten, legt aan de Amerikaanse zender ABC uit dat de besmetting helemaal geen verrassing is. “We weten van de proefnemingen met het vaccin dat het 10 tot 14 dqgen duurt voordat de immuniteit door het lichaam is opgebouwd.” En dan moet ieder te vaccineren persoon na die 10 tot 14 dagen nog een tweede dosis van het bewuste vaccin krijgen. “De eerste dosis geeft je zo’n vijftig procent bescherming, de tweede dosis voert dat op naar 95 procent.”

Overigens is het ook mogelijk dat de de verpleegkundige de ziekte al had opgelopen voordat hij zich liet vaccineren. Het kan immers na besmetting 10 tot 14 dagen duren voordat de verschijnselen merkbaar worden. Het voorval laat zien dat het vaccin geen instant wondermiddel al wordt dat door sommigen wel zo gepresenteerd. Zo tracht een luchtvaartmaatschappij die gespecialiseerd is in goedkope pertvluchten passagiers te werven met advertenties die roepen ‘Vaccineren en gaan!’.

Deskundigen wijzen er op dat, ondanks de optimistische geluiden, het vaccin geen wondermiddel is. Het zal ook met vaccinaties veel tijd kosten om de pandemie te bezweren. Daarbij blijft het noodzakelijk dat mensen de geldende adviezen, zoals handen wassen, mondmaskers dragen en afstand houden, blijven opvolgen totdat het virus volledig is teruggedrongen.