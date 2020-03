Verpleegkundige verbijsterd over drukte in park

Verpleegkundige Femma van Megen van het UMC Amsterdam is verbaasd over de samenscholingen in het Amsterdamse Vondelpark, schrijft ze in een open brief in Het Parool. “Ik ben helemaal verbluft. Op een enkeling na lijken de aanwijzingen van de overheid geheel aan iedereen voorbij te zijn gegaan: bootcampclubjes, yogales in groepen van 20 à 30 man, groepjes vrienden die hijgend en puffend naast elkaar aan het hardlopen zijn: ik heb het allemaal gezien.”

Ze contrasteert de neiging om in groepen samen te komen met de eerdere steun voor de mensen in de zorg. “Bedankt voor de bloemen, de pizza’s, de taart, het applaus, het is geweldig en steunt ons in deze moeilijke en ingewikkelde tijden. Maar het helpt ons echt, echt het allermeest als jullie de aanwijzingen opvolgen en afstand houden van elkaar.”

Vondelpark, vandaag. wat de fuck pic.twitter.com/rh2JwxoOp5 — Tim Hofman (@debroervanroos) March 21, 2020

Ook elders in de hoofdstad was het druk, blijkt uit foto’s die via sociale media worden verspreid. Zo was er in het Amsterdamse Bos een flinke oploop, nota bene bij een bord met het advies om 1,5 meter afstand te houden.

En in het Amsterdamse Bos… pic.twitter.com/Ou0nNFyEYx — Marieke 't Hart (@MarieketHart) March 21, 2020

Op de Albert Cuyp-markt, werd het advies om anderhalve meter afstand te houden evenmin in acht genomen. “We lopen allemaal risico in het leven”, verklaart een van de laconieke bezoekers tegenover AT5.

Deze foto’s krijg ik net door vanaf de Albert Cuypmarkt, waar je gulden een daalder waard is, en 1,5 meter afstand een centimeter of 40. pic.twitter.com/PZbzCklOC3 — Roelf Jan Duin (@rjduin) March 21, 2020

Uit andere foto’s blijkt dat het op andere tijdstippen wel rustiger was. Ook zijn er minder kraampjes open dan normaal.

Dit is van 2 uur vanmiddag. pic.twitter.com/0TG2Ueuo8h — Mark Aarts (@re_mark_er) March 21, 2020

Ook in Groningen blijkt het op de markt lastig om anderhalve meter afstand te houden, al is het ook daar rustiger dan normaal.

Het beeld van de markt in #Groningen: het is rustiger, maar ik zie gewoon mensen snotteren en niezen en zakdoekjes volsnuiten hier tussen iedereen. Van een veilige afstand opgenomen natuurlijk. #corona #rtvnoord pic.twitter.com/yHzC5MzCtP — Erik Hogeboom 🌳💡 (@erikhogeboom) March 21, 2020

In Enschede zijn markten sinds dinsdag verboden, schrijft journalist Jelmer Visser. Ook elders in de stad is het rustig, constateert hij tevreden.