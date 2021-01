Verpleegkundige verlaat Forum wegens waanzinnige tweets Baudet

Statenlid Krijn Mout van Forum voor Democratie in Gelderland is verpleegkundige en zag dit weekeinde tot zijn afgrijzen zijn partijleider helemaal los gaan op Twitter over het coronavirus. De van zijn voetstuk gevallen Baudet verklaarde onder meer dat er een complot schuilgaat achter het coronavirus, dat hij overigens afdoet als soort een griep. Ook verkondigde hij dat de bescherming van de volksgezondheid een vorm van dictatuur is: “Gezondheid” is een totalitair principe. Ik had dat eerder nog niet zo goed door. Maar “in naam van” de gezondheid – en het hele leven, zoals we weten, brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee – kan de overheid in theorie alles verbieden, opdringen, controleren of afdwingen.

“Dit is zulke onzin,” zegt Mout in De Gelderlander. “Ik kan het niet meer voor mezelf verantwoorden onder deze vlag actief te zijn. (…) Ik kan geen Willem Engel-achtige standpunten ondersteunen.” Hij noemt de uitspraken onverantwoord. In zijn werk wordt Mout, anders dan Baudet, dagelijks geconfronteerd met de harde realiteit en de ernstige gevolgen van het coronavirus. Volgens het Statenlid, tevens lid van de expertgroep die Baudet moet adviseren, is er al langer sprake van een afkeer van professionele deskundigheid binnen de partij.

In de onthullingen over virulent antisemitisme binnen de partij en de daarop volgende organisatorische chaos zag Mout geen reden om op te stappen. Volgens eigen zeggen omdat de mensen waar hij binnen de partij mee samenwerkt er geen antisemitische opvattingen op nahouden. De politicus gaat zelfstandig verder.

Ook een ander Statenlid, met een arbeidsverleden in de zorg, heeft de partij verlaten. De in Iran geboren Armita Taheri werd begin vorig jaar nog gezien als de nieuwe troef van Baudet. Nu zegt ze aan het denken te zijn gezet door “recente ontwikkelingen rondom de partij en in het bestuur van de partij. (…) Ik heb de conclusie moeten trekken dat ik geen onderdeel meer kan zijn van FVD.” Ook Taheri houdt haar zetel vast.

In december vertrok Statenlid Tom Roetert uit de fractie. Hij geeft zijn zetel evenmin op. Forum haalde bij de Provinciale Statenverkiezingen acht zetels en werd daarmee in een klap de grootste partij, samen met de VVD. Nu is het de vierde partij, na GroenLinks.