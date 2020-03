Verpleegkundigen op straat gezet door huisbazen die coronavirus vrezen

Joseph Hoar, een Britse ambulanceverpleegkundige, vertelt op Twitter dat hij uit zijn huis is gezet omdat zijn hospita vreest dat hij het coronavirus zou kunnen verspreiden. Ze appte hem dat ze ‘superzenuwachtig’ door het idee “iemand van de NHS hier te hebben.” De NHS is de afkorting voor de Britse staatsgezondheidszorg.

“Het is een kwestie van tijd dat je met het virus in contact komt,” schrijft ze in een bericht waarvan Hoar een screenshot liet zien. “Kun je een Airbnb regelen en je spullen morgen weghalen. Sorry, ik zou dit normaal niet doen maar het is het risico niet waard.”

When you work as a paramedic for the NHS and you get evicted over a text by your land lady. Because of this I now won't be able to work my 12hr night shift tomorrow, so that means one less paramedic on the road. At these unprecedented times we need our NHS demand more than ever. pic.twitter.com/gfxbIykElq

— Joseph Hoar (@joseph_hoar) March 21, 2020