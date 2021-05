Verpleegster Boris Johnson stopt vanwege ‘gebrek aan respect’

Jenny McGee, die Boris Johnson vorig jaar twee dagen lang verzorgde toen hij met corona op de intensive care belandde, heeft haar baan als verpleegster opgezegd. Ze ergert zich aan het “gebrek aan respect” van de regering voor de zorgmedewerkers, meldt The Guardian.

Toen Johnson in april 2020 uit het ziekenhuis werd ontslagen, sprak zij hij zijn dank uit voor de goede zorgen van McGee en een andere verpleegster, Luis Pitarma. “Het ging uiteindelijk weer beter met me, omdat zij mij elke seconde van de nacht in de gaten hielden”, aldus de Britse premier toen.

Van die dankbaarheid is inmiddels weinig meer over. Zijn regering heeft de zorgmedewerkers een salarisverhoging van 1 procent in het vooruitzicht gesteld. Een fooi, vindt de uit Nieuw-Zeeland afkomstige McGee. “Ik ben er gewoon ziek van, dus ik heb mijn ontslag ingediend”, vertelt ze.

McGee oordeelt ook snoeihard over Johnsons coronabeleid. “Veel verplegers hebben het gevoel dat de regering niet erg effectief leiding heeft gegeven”, zegt ze met gevoel voor understatement. “De besluiteloosheid, de tegengestelde boodschappen: het was gewoon schokkend.”

Na zijn ziekenhuisopname probeerde Johnson McGee nog voor zijn karretje te spannen. Zijn medewerkers drongen erop aan dat ze samen zouden klappen voor de National Health Service (NHS), het Britse gezondheidsstelsel. McGee weigerde deel te nemen aan deze publiciteitsstunt.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.