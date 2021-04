Verplichte vaccinaties niet in strijd met de mensenrechten

Verplichte vaccinaties zijn niet in strijd met mensenrechtenwetgeving. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg donderdag bepaald in een zaak die Tsjechische ouders hadden aangespannen. De gezinnen hadden een boete gekregen of konden hun kind niet onderbrengen bij een kleuterschool omdat ze hun kroost weigerden in te enten.

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan een vaccinatieverplichting noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, meldt Deutsche Welle. In het vonnis staat dat de Tsjechische autoriteiten de belangen van de kinderen voorop stellen. “Het doel moet zijn dat elk kind beschermd wordt tegen ernstige ziektes, door vaccinatie of door groepsimmuniteit.”

Verplichte inenting is niet in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelden de rechters. In dat artikel is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vastgelegd.

Hoewel de zaak geen betrekking had op coronavaccins denken deskundigen dat de uitspraak wel gevolgen kan hebben. Zo verklaart juridisch expert Nicolas Hervieu tegenover het Franse persbureau AFP dat het vonnis de mogelijkheid biedt om vaccinaties te verplichten in de coronacrisis. Geen enkel Europees land heeft corona-inentingen tot nu toe verplicht gesteld.