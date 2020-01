Versiercoaches gebruiken boekhandel als oefenterrein voor ‘vrouwenjacht’

Een bekende boekhandel in de Australische stad Sydney heeft excuses aan zijn klanten gemaakt nadat ontdekt werd dat de winkel buiten medeweten van de eigenaren wordt gebruikt als oefenterrein voor zogeheten ‘versiercoaches’. De boekhandel waarschuwt de mannen dat ze niet welkom zijn maar benadrukt dat de winkel ook een open ontmoetingsplek wil zijn waar klanten juist met elkaar kunnen praten over boeken.

Het bedrijf van een plaatselijke ‘versiercoach’ – de boekhandel maakt de naam niet bekend – heeft de winkel gebruikt om cursisten, veelal mannen met een gebrek aan sociale vaardigheden, te laten oefenen in het benaderen van willekeurige vrouwelijke klanten. Verschillende vrouwen herkenden de manipulatieve trucjes van de mannen. De ‘ontmoetingen’ worden als erg onplezierig ervaren.

De zaak kwam aan het rollen nadat schrijfster Chloe Sargeant twitterde over een ervaring met een leerling van zo’n versiercoach in de bewuste winkel

today a dude tried some classic ‘the game’ pickup artist lines on me at a bookstore, andstarted out w ‘can you help me with a recommendation, what was your fave book of 2019’. so i said @clementine_ford’s fight like a girl. he looked a bit flustered but persevered

— chloe sargeant (@chlosarge) January 18, 2020