Verslaggever aangevallen bij orthodoxe kerk Krimpen aan den IJssel

Verslaggever Jacco van Giessen van Rijnmond is zondagochtend van achter aangevallen en in zijn buik getrapt, omdat hij mensen interviewde bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. De kerk had de 1900 leden eerder deze week opgeroepen om zondag naar de dienst te komen.

Op de beelden is te zien dat Van Giessen een man vragen stelt en opeens voorover valt omdat hij in de rug wordt aangevallen. Verscheidene kerkgangers bemoeien zich met het opstootje. De aanvaller wordt snel de kerk in gestuurd.

Het kerkbestuur heeft inmiddels excuses aangeboden. Van Giessen: “Ik accepteer alleen excuses van de dader. Ik ben geschokt. Zo’n aanval van achteren, zo’n laffe daad van geweld… dat had ik niet verwacht in Krimpen op zondagochtend.” De verslaggever gaat aangifte te doen.

De Mieraskerk is niet de enige orthodoxe kerk die zondag weer open is voor de complete gemeente. Ook de Sionkerk op Urk opent vandaag de deuren voor alle kerkgangers. Dat gebeurt op een moment dat het aantal coronabesmettingen in Nederland weer snel oploopt.

De pijn is weg maar ben nog steeds geschokt – ben vanochtend tijdens mijn werk aangevallen door een kerkganger in Krimpen @RTV_Rijnmond – meer hierover op https://t.co/5yHj38zkri -nu eerst aangifte doen pic.twitter.com/8VJR5np17j — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) March 28, 2021

Beeld: screenshot Rijnmond