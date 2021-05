Nu het aantal gevaccineerde personen in Nederland rap stijgt en het aantal coronabesmettingen daalt, net als het aantal ziekenhuisopnamen, is het tijd om de lockdownteugels weer wat verder te laten vieren. Dat was vrijdagavond de boodschap van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Fase 3 van het openingsplan zou eigenlijk pas vanaf 9 juni mogelijk zijn, maar gaat nu al in op zaterdag 5 juni. De meeste versoepelingen werden eerder deze week al bekend. Fase 4 van het plan gaat als de huidige besmettingsgraad aanhoudt of verder daalt, ook eerder in. Namelijk al op 30 juni, in plaats van 21 juli.

Vanaf zaterdag 5 juni gelden de volgende versoepelingen:

Het aantal bezoekers dat men thuis mag ontvangen gaat van twee naar vier.

Culturele instellingen zoals musea, bioscopen en theaters gaan weer open, maar wel met een maximum van 50 bezoekers. In zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen, mogen 250 mensen zijn, zolang de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd.

Restaurants mogen weer open. Ook hier geldt een maximum bezoekersaantal van 50 personen.

Cafés mochten in fase 2 de terrassen al openen, nu mogen zij ook weer binnen bezoekers ontvangen. De terrassen mogen langer openblijven, namelijk tot …

Er wordt weer meer mogelijk op het gebied van binnensporten. De maximale groepsgrootte gaat naar 50 personen, douches en kleedkamers gaan weer open.

Sauna’s en zonnestudio’s mogen ook hun deuren weer open. Tot hun grote onvrede waren zij tot nu toe nog altijd uitgesloten van heropening.

Volgens Rutte betekent fase 3 ‘feitelijk een einde aan de lockdown’. Wel hamerde hij op het belang van waakzaamheid. Ook riep hij mensen op om zich massaal te laten vaccineren.

Fase 4 stond gepland voor 30 juni, fase 5 voor 21 juli. Er is nu besloten die twee stappen gelijktijdig te zetten. Volgens het openingsplan betekent dat onder meer dat er weer grote evenementen als Lowlands mogelijk worden met toegangstesten. Discotheken en nachtclubs mogen onder voorwaarden weer open, met toegangstesten. De 1,5 meter afstand mag dan worden losgelaten. Ook mogen zij 75 procent van het reguliere aantal bezoekers binnenlaten. Datzelfde geldt voor doorstroomlocaties zoals dier- en speeltuinen. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, of in de voorafgaande zes maanden Covid-19 hebben gehad, mogen ook naar binnen op locaties waar een negatieve testuitslag nodig is.

Qua vaccinatie is er wel een tegenslag te betreuren, namelijk bij het Janssen-vaccin waar Nederland hoog op heeft ingezet. In juni zouden er twee miljoen dosissen van het Janssen-vaccin worden geleverd, maar De Jonge liet eerder vrijdag al weten dat dat er waarschijnlijk een miljoen worden. Doordat personen die op de lijst stonden voor het Janssen-vaccin, nu een andere prik krijgen, denkt De Jonge dat het eerdere streven om iedereen die dat wil vóór 1 juli tenminste één prik te hebben gegeven, mogelijk niet gehaald wordt. Waarschijnlijk wordt dat half juli, denkt De Jonge.

Er is in het openingsplan geen indicatie voor wanneer de coronamaatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, helemaal kan worden losgelaten. Volgens De Jonge is dat hoe dan ook pas na de zomer, een concrete datum kan hij niet noemen.

Video niet te zien? Klik hier.