Versoepeling lockdown minstens een week uitgesteld

De door het demissionaire kabinet geplande versoepelingen van de coronamaatregelen, worden in elk geval een week verschoven, naar 28 april. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten. Zondag maakte het RIVM bekend dat het hoogst aantal bevestigde besmettingen sinds 27 maart is gemeten.

Afgelopen week werd duidelijk dat het demissionaire kabinet zinspeelde op versoepelingen vanaf 21 april, maar dat komt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst te vroeg. Volgens een woordvoerder zal dat pas gebeuren als de piek van de derde golf waarin Nederland zich momenteel bevindt, achter de rug is. Vrijdag werd ook al een hoog aantal nieuwe besmettingen gemeten. Toen al was de verwachting dat het versoepelen op losse schroeven was komen te staan. Ook omdat Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) waarschuwde dat de bezetting in de ziekenhuizen en op de intensive cares nog altijd te hoog is.

In het pakket voorgenomen versoepelingen zat onder meer het openen van terrassen en het opheffen van de avondklok. Ook was er mogelijk sprake van een verruiming van openingsmogelijkheden voor winkels. Dinsdag is er een nieuwe persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge waarin ze beslissing verder zullen toelichten.