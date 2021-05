Versoepelingen gaan door, maar nog geen plek voor kunst en cultuur

Woensdag worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Dat heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag laten weten. Na overleg met betrokken bewindslieden en experts is besloten dat de besmettingscijfers voldoende zijn afgenomen. De cultuursector blijft echter de gebeten hond en moet de deuren nog altijd gesloten houden.

In de nieuwe fase van de versoepelingen die deze week ingaat, wordt sporten zowel buiten als binnen weer toegestaan. Dat houdt dus in dat er weer in teamverband kan worden gesport buiten en dat ook de sportscholen weer van start kunnen. Alle contactberoepen kunnen worden hervat, wat betekent dat de sekswerkers die tot nu toe in tegenstelling tot bijvoorbeeld kappers en masseurs niet mochten werken, dat nu ook weer mogen. Muziek- en dansscholen mogen lessen met maximaal twee personen en een docent verzorgen en de bibliotheken mogen weer open. Terrassen mogen tot 20.00 uur openblijven in plaats van 18.00 uur en ook doorstroomlocaties als pretparken en dierentuinen gaan open, met uitzondering van attracties of dierenverblijven in binnenruimtes.

De aangekondigde versoepelingen mogen als een opluchting komen voor veel sectoren die tot nu toe nog gesloten bleven, voor de kunst- en cultuursector is er nog altijd geen reden tot juichen. Theaters, musea en bioscopen blijven dicht. Daar komt pas verandering in als de cijfers nog verder dalen en fase drie van het openingsplan ingaat, volgens De Jonge mogelijk over drie weken. Vorige week oogstte De Jonge nog veel woede toen hij de Tweede Kamer opmerkte dat mensen niet per se naar het theater hoeven, maar ‘ook thuis een mooie dvd’ kunnen opzetten.

