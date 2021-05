Versoepelingen maken corona-app belangrijker, maar meeste mensen negeren melding

Terwijl het gebruik van de CoronaMelder-app de komende maanden belangrijker wordt, onderneemt het merendeel van de mensen die een melding ontvangen, hier geen actie op. Dat meldt de NOS op basis van een evaluatierapport van de app. Nu er steeds meer wordt versoepeld is de app een belangrijk middel om nieuwe uitbraken van het coronavirus te voorkomen.

Uit de evaluatie, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit, UMC Utrecht, Tilburg University en de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat zes op de tien mensen zich niet laat testen als zij een melding via de app krijgen. Een veelgehoorde reden daarvoor is dat degene die de melding krijgt geen of slechts lichte klachten heeft, en dat testen daarom niet nodig is.

Zo’n 2,9 miljoen mensen hebben de app geactiveerd op hun telefoon, terwijl de app in totaal bijna 5 miljoen keer is gedownload. Er zijn in totaal bijna 190.000 testafspraken gemaakt naar aanleiding van een app-melding, ruim 14.000 testuitslagen waren positief. Vorige maand werden op Android-telefoons korte tijd geen meldingen doorgegeven, nadat bleek dat de privacy van gebruikers niet kon worden gewaarborgd.