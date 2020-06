Verspreiding coronavirus explodeert in de VS

In de VS zijn binnen een dag 34.700 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd, meldt de Johns Hopkins University. Dat is een recordaantal sinds eind april toen er in een etmaal 36.400 nieuwe gevallen werden geregistreerd. De cijfers van de heropleving tonen eens temeer aan dat de regering Trump er niet in slaagt het virus te bedwingen.

In eerdere brandhaarden als New York is het aantal besmettingen afgenomen maar het virus slaat nu toe in andere staten als Arizona, Californië en Texas. Zeven staten meldden recordaantallen ziekenhuisopnames maar ook in tal van andere staten is er sprake van een stijging. Het aantal doden nadert inmiddels 122.000.

Deskundigen wijten de nieuwe golf aan toenemende onachtzaamheid onder de burgerbevolking. De toename doet zich voor in staten die, al dan niet aangemoedigd door president Trump, de lockdownregels hebben teruggedraaid. De toename valt ook samen met het nieuwe beleid van de overheid om het aantal testen terug te dringen. President Trump wil op die manier de VS het slechte nieuws terugdringen. Als er minder getest wordt beïnvloedt dat volgens hem de statistieken gunstig. Hij heeft de financiering van testlaboratoria stopgezet. De stijging laat echter zien dat het verband er minder is dan Trump denkt. Naarmate het virus meer rondwaart neemt de kans op een positieve test ook toe.

De anti-test politiek van Trump is munitie in de verkiezingscampagne

In verschillende staten moeten ziekenhuizen naar verwachting reguliere ingrepen staken omdat ze overspoeld worden door corona-patiënten. De gouverneur van Texas erkent dat zijn staat geconfronteerd wordt met een massale uitbraak. De beperkte mogelijkheden om nog te kunnen testen hinderen de aanpak van het virus.

In Florida wordt een grote toename geconstateerd van jonge patiënten. Bijna eenderde van alle nieuwe gevallen betreft personen van tussen de 15 en 34 jaar oud. Volgens het CDC, de Amerikaanse versie van het RIVM, worden personen tussen de 18 en 49 jaar in hoog tempo de groep met de meeste besmettingen. Ze worden opgenomen maar weerstaan het virus beter. De vrees is wel dat zij weer ouderen zullen besmetten voor wie het virus veel vaker dodelijk is.

President Trump roept in een poging herkozen te worden zijn aanhangers juist op naar massa-bijeenkomsten te komen. Dinsdag was er zo een in Phoenix, een stad in Arizona. Vrijwel niemand draagt maskers noch wordt er afstand gehouden tijdens dergelijke bijeenkomsten.

