Vertrek Omtzigt wakkert onvrede over rechtse Hoekstra aan

Leden van het CDA zijn uit het veld geslagen door het vertrek van Pieter Omtzigt. In het hele land komen afdelingen van de partij deze week bij elkaar om te overleggen over de toekomst, meldt de NOS.

Het partijbestuur wil niet zeggen of het CDA de afgelopen dagen veel opzeggingen kreeg, maar het is duidelijk dat het behoorlijk gist binnen de partij. Veel leden zijn ontevreden over de rechtse koers die de christendemocraten weer zijn gaan varen nadat Wopke Hoekstra Hugo de Jonge verving als partijleider. Volgens het memo van Omtzigt hadden drie grote geldschieters invloed op de leiderschapswissel en de nieuwe koers.

“Het roer moet radicaal om. We moeten meer terug naar het midden”, zegt een anonieme CDA’er tegen de NOS. Tegenover de Volkskrant windt CDA-gemeenteraadslid Theo Oostenrijk uit Dordrecht er geen doekjes om: “De partij moet niet langer willen leunen op de conservatieve, agrarische hoek.”

Het CDA moet weer een herkenbare middenkoers gaan varen. Er heerst een beeld van een rechts CDA, een CDA dat misschien wel aan de rechterkant van de VVD staat. Dat zit niet lekker. De vraag of Hoekstra moet worden vervangen, zal vroeg of laat ontstaan als hij niet zelf de middenkoers vorm gaat geven.

Ook op Twitter krijgt Hoekstra veel kritiek vanwege zijn asociale koers. In reactie op een Twitter-draadje over geldzorgen herinnert Noortje van Lith de minister van Financiën eraan dat hij onder meer de WW-duur wilde verkorten en het minimumloon niet wilde verhogen.

Hoekstra toonde zich tijdens de verkiezingscampagne wel bezorgd over de ‘lage’ salarissen voor leden van Raden van Commissarissen bij staatsbedrijven als Schiphol en Holland Casino.

Dag meneer Hoekstra, Heeft u nog een actieve herinnering aan het feit dat u de WW-duur wilde verkorten, het minimumloon niet wilde verhogen én dat we de kosten van de huisartsenpost zelf moesten gaan betalen volgens u? Bij deze heb ik u even herinnert aan deze feiten. — Noortje van Lith (@LithNoortje) June 14, 2021

Door het boek van uw oud-partijgenoot ben ik erachter gekomen dat de koopkrachtplaatjes er alleen maar mooi uit zien voor mooie krantenkoppen, maar ondertussen probeert u met uw kabinet ervoor te zorgen dat mensen er zo min mogelijk op vooruit gaan. — Noortje van Lith (@LithNoortje) June 14, 2021