Vertrekt Rutte volgend jaar naar Europa of wordt hij de eeuwige premier?

Kee & Van Jole bespreken de vorderingen, of het gebrek daaraan, in de formatie. Volgens Kee is er sprake van een doorbraak nu de coalitie van VVD, D66, CDA en CU met elkaar aan tafel zit. Van Jole is minder enthousiast. Hij denkt dat er een interim-kabinet uitrolt dat er niet op gericht is vier jaar te blijven zitten. Hij wist op de uitspraak van Politico-verslaggever Hans von der Burchard die ziet langs welke weg Rutte volgend jaar naar Europa zou kunnen vertrekken als de eerste termijn van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, in juni afloopt. Van Jole: “En dan zouden we volgend jaar september nieuwe verkiezingen kunnen hebben.” Kee acht dat uitgesloten: “Rutte blijft tot aan z’n pensioen in Nederland. Hij wil gewoon voor altijd premier van Nederland zijn.”

Van Jole bekritiseert vervolgens het niveau van het Kamerdebat over het verslag van informateur Remkes waarbij het voornamelijk ging over trivialiteiten als dat Kaag online kussens had besteld. Op het werk van Remkes werd amper ingegaan. Kee is het daar niet mee eens. “Remkes heeft een verhaal gehouden van een minuut of 25.” Maar zo erkent hij, het is niet gek dat Mark Rutte er voor koos verstek te laten gaan. Van Jole stelt dat de Kamer eens zou moeten kijken naar de eigen rol in het formatieproces.

Daarna geeft Kee een uiteenzetting waarom Koolmees een geschikte politicus is om het formatieproces te begeleiden samen met Remkes. Hij vertelt dat Koolmees wel klaar is met de politiek en daarom niet meer terug wil keren in een nieuw kabinet. Kaag daarentegen zint op het ambt van minister van Financiën volgens Kee. “Over het algemeen is dat de populairste minister van het kabinet.”

Daarna gaat het over Hoekstra en zijn financiële gerommel met belastingparadijzen. Van Jole: “De boter druipt van zijn hoofd af.” Volgens Kee is de belastingparadijs-route staande praktijk bij consultancy multinational McKinsey waar Hoekstra vandaan komt. “Hoekstra heeft zich vergist, die had in het bedrijfsleven moeten blijven.” Van Jole constateert dat datzelfde bedrijf ondertussen voor overheden rapporten uitbracht over de aanpak van belastingparadijzen.

Ook Ankie Broekers-Knol komt nog aan bod. Zij nam onware en omstreden uitspraken over Afghaanse vluchtelingen terug na een politieke storm. Volgens Van Jole is dat een beproefde VVD-tactiek. “Zijlstra zei destijds dat vluchtelingen naar Nederland kwamen voor gratis borstvergrotingen. Dat wordt dan later teruggenomen maar ondertussen is de boodschap wel overgebracht aan de VVD-kiezers.”

Natasja Gibbs wil weten wie van de bewindslieden volgens de twee het beste kan vertrekken. Kee stelt dat Broekers-Knol “best mag gaan”. Van Jole kijkt uit naar het vertrek van Rutte: “Hij heeft het land in een instabiliteit gestort die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt. In andere landen is het wel gelukt om het populisme te bedwingen maar hier is het onder Rutte alleen maar erger geworden.” Kee is het daar totaal niet mee eens. Volgens hem houdt de VVD het populisme juist buiten de deur.