Het vertrouwen in koning Willem-Alexander was nog nooit zo laag als nu. Dat blijkt uit het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van EenVandaag. Nog 63 procent van de bevolking steunt de koning, 11 procentpunt minder dan een jaar geleden.

De forse afname is het gevolg van omstreden Griekenland-reis van de koning in oktober, stelt EenVandaag. Terwijl het kabinet iedereen opriep om zo min mogelijk te reizen, bleek Willem-Alexander met het regeringsvliegtuig naar zijn vakantiehuis te zijn vertrokken.

Na woedende reacties vanuit de samenleving en de Tweede Kamer besloot de koning eerder terug te keren. Mark Rutte erkende dat hij “een verkeerde inschatting” had gemaakt. In een televisietoespraak ging Willem-Alexander door het stof. “We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar”, zei hij.

Behalve de Griekenland-reis heeft ook de hogere toelage voor de koning kwaad bloed gezet, schrijft het AD:

Ongeveer driekwart vindt het onterecht dat de koning middenin de coronacrisis meer geld krijgt van de staat. Zijn toelage stijgt dit jaar met 2 ton naar 1 miljoen euro aan inkomen, plus 5,1 miljoen voor personeel en onkosten. ,,Corona maant de hele samenleving tot soberheid. Dit is een heel verkeerd signaal van een koning die dichtbij ons burgers wil staan”, zegt een deelnemer aan het onderzoek.

