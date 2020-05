Verzet in Denemarken tegen heropening grens met Zweden vanwege corona

De meeste partijen in het Deense parlement zijn tegen het heropenen van de grens met Zweden. De door de sociaaldemocratische partij geleide regering is van plan alle grenzen, dat wil zeggen ook die met Duitsland en Noorwegen, gelijktijdig open te gooien maar veel partijen vinden dat te risicovol. Onder de critici ook de sociaal-liberale en groene partij, twee coalitiepartners van de regerende Socialdemokratiet. Tegen heropening van de Duitse en Noorse grens zijn geen bezwaren.

Jakob Ellemann-Jensen, leider van de liberalen, stelde tegenover de publieke omroep DR dat de Zweden wat hem betreft weg moeten blijven als de volksgezondheid in het geding is. In Zweden zijn nu meer dan 2000 mensen in ziekenhuizen opgenomen met Covid-19 verschijnselen, tegenover 147 in Denemarken en 61 in Noorwegen.

Zweden werd door tegenstanders van de lockdown maatregelen in Nederland en andere landen vaak aangehaald als voorbeeld voor alternatief beleid. De horeca in het land werd niet gesloten en de inwoners werden grotendeels zelf verantwoordelijk gehouden voor het voorkomen van de verspreiding van het virus. Aanvankelijk leek het land daar mee weg te komen maar de tol is nu zo hoog dat zelfs de autoriteiten verklaren verrast te zijn.

Denemarken sloot de grenzen op 14 maart. Dit weekend wordt een besluit verwacht over de heropening.

cc-foto: bobbsled