Vete Baudet en Otten kost FvD extra zetel in Brussel

Met de aanstaande Brexit op 31 januari, krijgt Nederland waarschijnlijk de drie zetels die de Britten opgeven. Volgens de verkiezingsuitslag hebben VVD, PVV en Forum voor Democratie (FVD) recht op deze zetels, maar de ruzie tussen Baudet en Otten zet FvD mogelijk buitenspel.

FVD won de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar en zou binnen de Eerste Kamer de grootste partij worden. Maar begin 2019 werd de destijds beoogde lijsttrekker Henk Otten uit de partij gezet. Otten nam twee andere FVD’ers, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker, mee. Inmiddels gaat de fractie-Otten in de Eerste Kamer verder onder de naam GO.

In het Europees Parlement heeft de FvD momenteel drie zetels. De extra zetel gaat vanwege de Brexit automatisch naar de nummer vier op de FVD-lijst. Dat is de door Ottens gekaapte Dorien Rookmaker. Zij zegt tegen NU.nl dat zij in dat geval voor GO in het Europarlement zal gaan zitten. “Veel wetgeving die in de Eerste Kamer belandt, komt voort uit Europese regelgeving. Het is heel handig om daar oren en ogen te hebben.”

De FVD is erg ontevreden over het besluit. Toch is de partij niet van plan om Thierry Baudet zelf naar Brussel te sturen om de zetel voor FVD te behouden. Baudet won als lijstduwer veel voorkeursstemmen, dat hij als eerste recht op de zetel heeft. Dat besluit had wellicht nog slechter uitgepakt voor FvD. Als kamerlid mag je niet óók lid zijn van het Europarlement, dat betekent dat Baudet zijn Tweede Kamerzetel zou moeten opgeven.

Zijn zetel in Den Haag zou in theorie dan gaan naar de nummer drie op de FVD-lijst: Susan Teunissen, inmiddels ook ex-FVD’er. Mocht Teunissen dan afzien van de zetel, dan schiet FVD daar wederom niets mee op. Nummer vier op de lijst is niemand minder dan Henk Otten.

Na de officiële Brexit zal de Kiesraad alle kandidaten voor de drie extra Nederlandse zetels in het Europees Parlement formeel benaderen.