VI-mannen emotioneel ingestort na kritiek, slotaflevering geschrapt

De voetbalanalisten en parttime maatschappijcritici Johan Derksen en René van der Gijp schrappen de slotaflevering van hun mannenprogramma Veronica Inside. De beide mannen hebben daartoe besloten vanwege de kritiek die ze kregen op hun prestaties. Directeur Marco Louwerens van televisiemaatschappij Talpa zegt woensdagavond ‘een emotioneel gesprek’ te hebben gevoerd met de mannen. Voor hun gemoedsrust en het programma zou het beter zijn een time out te nemen in een poging zo ‘rust in de tent’ te scheppen.

De emoties liepen hoog op bij de commentatoren die bekend staan om de meedogenloze wijze waarop zij anderen de maat nemen. Nadat Johan Derksen zich racistisch had uitgelaten werden ze geconfronteerd met afwijzende reacties van onder meer adverteerders en sporters. Spelers van de Oranje-elftallen maakten bekend dat ze geen trek meer hadden in het programma op te treden.

In een poging de lucht te klaren werd getracht Derksen in het programma in discussie te laten gaan met Natacha Harlequin, een zwarte advocaat, en de Marokkaans-Nederlandse oud-voetballer Dries Boussatta. Dat bleek teveel voor de commentator. Volgens Van der Gijp zou de hevig verontwaardigde Derksen op het punt hebben gestaan geweld te gebruiken tijdens de uitzending. De geëmotioneerde Derksen, die excuses weigerde en stelde dat hij het gevoel heeft zich niet racistisch te gedragen, vroeg Talpa de slotaflevering te schrappen.

Het is onduidelijk of het programma nog terugkeert na de zomerstop, schrijft de Volkskrant.