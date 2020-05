Videobellen met tuinalen die mensen dreigen te vergeten

De tuinalen in het Sumida Aquarium zijn gewend dat er de hele dag bezoekers langslopen om hen te bewonderen. Maar door de corona-uitbraak is daar een einde aan gekomen. En dat baart hun verzorgers zorgen: de alen die altijd onverstoorbaar bleven als er mensen langsliepen, schrikken nu zo als er iemand voor het glas staat dat ze wegduiken in het zand. Zo kunnen de verzorgers niet meer controleren hoe het met de dieren gaat.

Om de tuinalen weer te laten wennen aan de aanwezigheid van mensen plaatst het aquarium vijf tablets voor het aquarium. Mensen kunnen via Facetime ‘inbellen’ en hun gezicht laten zien. De hoop is dat de alen daardoor weer wennen aan de aanwezigheid van mensen.

cc-foto: Esquilo