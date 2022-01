Vierde booster blijkt bescherming tegen omikron onvoldoende op te voeren

Onderzoek in Israël wijst uit dat een vierde boosterprik met een vaccin tegen corona weliswaar de hoeveelheid antilichamen wat opvoert maar dat het effect onvoldoende is om besmetting met de omikron-variant te voorkomen. Het is de eerste proef met een vierde booster. De onderzoekers wijzen er wel op dat de resultaten van het onderzoek bij 150 proefpersonen voorlopig zijn en nog niet officieel gepubliceerd. De deelnemers kregen een prik met Pfizer of Moderna en werden vergeleken met een groep die geen vierde booster heeft gehad. De vierde booster bleek maar voor een kleine toename in antilichamen te zorgen. Te weinig om te beschermen tegen omikron, meldt Deutsche Welle.

Israël is het eerste land dat start met een campagne om 60-plussers een vierde booster te geven. Tijdens de persconferentie van 14 januari van premier Rutte en minister Kuipers werd duidelijk dat ook Nederland ervan uitgaat dat er een ronde moet komen voor een vierde booster maar er zijn nog geen concrete plannen voor wanneer die moet beginnen. De farmaceutische industrie werkt aan een alternatief vaccin tegen omikron.

In een interview met CNN stelt gezondheidsexpert Abdul El-Sayed dat er vooralsnog geen reden is om te veronderstellen dat de omikron-variant met deze middelen voldoende bestreden kan worden. “We hebben geen idee hoe omikron er uit gaat zien als endemisch wordt.”

