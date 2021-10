Vierde coronagolf zwelt aan

Het aantal nieuwe coronabesmettingen was de afgelopen week opnieuw fors hoger dan de week ervoor. Dat blijkt uit het nieuwe overzicht van het RIVM. Daarbij blijft het niet bij simpelweg een positieve testuitslag, ook het aantal ziekenhuisopnames is met een derde gestegen. De afgelopen maand neemt het aantal nieuwe besmettingen wekelijks exponentieel toe. Een vierde coronagolf lijkt daarmee definitief ingezet.

De afgelopen week werden 38.733 mensen positief getest op het coronavirus. Ter vergelijking: de week ervoor waren dat er 25.751, de week daarvoor 17.832, de week daar weer voor 12.016. Die toename is ook goed te merken in de ziekenhuizen. Afgelopen week moesten 584 mensen worden opgenomen, van wie 110 op de intensive care. De week daarvoor ging het nog om 437 mensen, waarvan 84 op de IC belandden. In totaal liggen er nu 849 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 192 daarvan op de intensive care.

Maandag zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al dat het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen, al veel harder stijgt dan door het kabinet was voorzien. Om die reden is de volgende coronapersconferentie vervroegd en wordt nu p 2 november gehouden in plaats van drie dagen daarna. Volgens De Jonge schuilt het probleem vooral bij de mensen die zich zonder medische noodzaak niet willen laten vaccineren. Het demissionaire kabinet zou daarom maatregelen overwegen die de bewegingsvrijheid van alleen ongevaccineerden beperken.