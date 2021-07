‘Vijand nummer 1’ door Donald Trump als held onthaald in Mar-a-Lago

Michael Wolff, de door Donald Trump en zijn aanhangers gehate journalist, van wie vandaag zijn derde boek over de voormalige president in een Nederlandse vertaling verschijnt, is door Trump als een held onthaald in zijn residentie Mar-a-Lago in Florida. Dat vertelt Wolff in de podcast Betrouwbare Bronnen.

Bij het verschijnen van zijn eerste boek werd Wolff door het Witte Huis tot ‘vijand nummer 1’ verklaard. Trumps communicatiedirecteur Sarah Huckabee Sanders wijdde een persconferentie aan hem en Trump dreigde met een rechtszaak om het boek te verbieden. Het stond volgens haar vol leugens. Toen Trump hoorde dat er weer een nieuw boek aankwam, nodigde hij de auteur uit op zijn ‘country club’-achtige landgoed, waar Trump hof houdt tussen vrienden, klanten en aanhangers. Van dat hele bezoek doet Wolff verslag in de podcast.

Na een interview werd hij als speciale gast uitgenodigd voor het diner, waarbij ook de voormalige First Lady Melania aanzat. Wolff was verbaasd dat hij werd uitgenodigd. Voor Trump was het eenvoudig: omdat hij als auteur zulke goede verkoopcijfers heeft. Met zo iemand moet je praten, vindt hij. Wolffs boeken zijn vreselijk, maar dat neemt hij hem niet kwalijk; wel de mensen die Wolff al die informatie gaven.

In Mar-a-Lago lopen behalve Trump-fans ook Republikeinen rond die volgens Wolff ‘Trumps ring komen kussen’ om steun te verwerven voor hun verkiezing of herverkiezing. Sarah Huckabee Sanders bleek er ook te zijn. “Kijk eens Sarah, wie mijn gast is”, zei Trump. Trumps voormalige woordvoerder kreeg bijna een attack. “De beste journalist die er is; een groot schrijver!”, zei Trump. Na afloop was Wolff doodmoe. In de omgeving van Trump verkeren is als Alice in Wonderland: niets is wat het is.

Michael Wolff vertelt in zijn nieuwe boek en in Betrouwbare Bronnen over de laatste maanden in het Witte Huis. ‘Aardverschuiving’ heet het boek, want Trump is er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat hij – en niet president Joe Biden – de verkiezingen heeft gewonnen met niet minder dan een aardverschuiving.

In smakelijke details vertelt Wolff hoe Trump intern sprak over mensen zonder wie hij het niet kon rooien. Zo haat hij Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat. En hij had zijn twijfels over de voormalige New Yorkse burgemeester Rudy Giulliani – altijd dronken en over zijn toeren, maar zo’n beetje de laatste advocaat die Trump nog had. Trumps schoonzoon Jared Kushner waarschuwde iedereen Giulliani ‘nooit de sleutels te geven’.

Of Donald Trump zich nog een keer kandideert om terug te keren in het Witte Huis, weet Wolff niet. Wel dat Trump de Republikeinse partij in zijn greep heeft. Bijna niemand is zeker van verkiezing als afgevaardigde, senator of gouverneur zonder Trumps zegen.

cc-foto: Casa de America