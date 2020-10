‘Over drie maanden vijf keer zoveel coronadoden in Europa als in april’

Als overheden onvoldoende maatregelen nemen om de verspreiding van corona in te dammen, kan het aantal dagelijkse coronadoden in Europa in januari vier of vijf keer zo hoog uitvallen als in april. Die waarschuwing geeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Op dit moment overlijden er in Europa duizend mensen per dag aan Covid-19. “De situatie in Europa is zorgwekkend”, meent Hans Kluge, regiodirecteur Europa voor de WHO. “Het aantal dagelijkse besmettingen neemt toe, evenals het aantal mensen die in het ziekenhuis behandeld moeten worden.”

Kluge is daarom blij dat veel Europese landen de afgelopen dagen nieuwe maatregelen hebben genomen. Zo ging Nederland in een gedeeltelijke lockdown en kondigde Frankrijk voor negen steden een avondklok af.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Europa lag nog nooit zo hoog als afgelopen week, blijkt uit cijfers van de WHO. Binnen tien dagen kwamen er een miljoen bevestigde besmettingen bij. Daarbij moet wel worden aangetekend dat landen nu veel meer testen dan tijdens de eerste golf, toen het werkelijke aantal besmettingen op het hoogtepunt vermoedelijk hoger lag dan nu.

De lockdowns die dit voorjaar in Europa van kracht werden, hebben volgens berekeningen miljoenen levens gered. De coronamaatregelen tijdens de eerste golf zorgden ervoor dat het reproductiegetal R weer onder de 1 kwam, en het aantal besmettingen niet meer exponentieel toenam.