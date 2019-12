Vijf mensen krijgen doodstraf in Khashoggi-zaak

Een rechter in Saoedi-Arabië heeft vijf mensen de doodstraf opgelegd voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Drie anderen zijn tot gevangenisstraffen van 24 jaar veroordeeld. Dat werd bekend gemaakt op de eerste dag van de rechtszaak tegen de in totaal elf verdachten, volgens internationale persbureaus.

De Khashoggi-zaak heeft veel schade toegebracht aan de relatie van Saoedi-Arabië met de VS en Turkije. Khashoggi schreef kritisch over het regime, onder andere in de Amerikaanse krant The Washington Post. Niet alleen de internationale banden zijn aangetast, ook het imago van het Koningrijk heeft eronder te lijden.

Met behulp van populaire vloggers probeert de regering nu het imago van het land te herstellen. Volgens anonieme bronnen worden er aan influencers bedragen van zes cijfers geboden om Saoedi-Arabië te promoten. Zo worden er onder meer supermodellen, vloggers en muzikanten ingezet op het grootse en omstreden muziekfestival MDL Beast in Riyadh. Veel van de prominente aanwezigen worden ervan beschuldigd mee te doen aan “beeldrehabilitatie” voor het Koninkrijk Saoedi-Arabië.