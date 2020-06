Vijftien homogenezers actief in Nederland, homo’s soms jarenlang in therapie

Er zijn in Nederland vijftien organisaties en personen actief die therapieën aanbieden om homoseksualiteit te ‘genezen’. Dergelijke organisaties organiseren onder meer seminars, workshops en vakantiekampen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Voor de verandering’, dat is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer.

De onderzoekers spraken met veertien homo’s en lesbiennes afkomstig uit christelijke milieus bij wie het vaak jaren duurde voor ze hun geaardheid konden accepteren. Uit het rapport blijkt dat ‘therapieën’ gericht op ‘homogenezing’ daarbij allesbehalve behulpzaam zijn: ze kunnen leiden tot depressies, suïcidale gedachten en vereenzaming.

Bij bepaalde geloofsrichtingen (pinkster, baptisten en evangelisch) wordt het bevrijdingspastoraat ingezet om mensen met een niet-heteroseksuele gerichtheid te ‘bevrijden’ van het ‘kwade’ en de ‘demonen’. Dit zijn volgens de ervaringsdeskundigen zeer indringende en intimiderende situaties. Degenen die dit hebben meegemaakt, hebben hier schadelijke gevolgen van ondervonden.

De studie bevat ook pijnlijke verhalen van mensen die aankloppen bij erkende christelijke hulpverleners en vaak jarenlang in therapie gaan. Als de behandeling niets oplevert, luidt het advies: “meer training, meer therapie”. Een man met wie de onderzoekers spraken, had zo gedurende vijf jaar in totaal zestig sessies à raison van 83 euro per keer. Een vrouw kreeg van een professioneel hulpverlener te horen dat haar homoseksualiteit het gevolg was van haar slechte relatie met haar moeder.

Verbod

Vorige maand stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie om homogenezingstherapieën te verbieden. Forum voor Democratie, de PVV, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

In Duitsland zijn ze al wat verder. Daar werd vorige maand een wet aangenomen die zogeheten conversietherapie voor minderjarigen verbiedt. Wie toch probeert om kinderen te ‘genezen’ van hun homoseksualiteit, kan een jaar gevangenisstraf of een boete van 30.000 euro krijgen.

De christendemocratische minister van Volkgezondheid Jens Spahn, die zelf homo is, noemde de wet een “duidelijk signaal dat de staat niet wil dat jongeren worden gedwongen om conversietherapieën te volgen”.

De wet werd gesteund door CDU, SPD en FDP. De Groenen en die Linke onthielden zich van stemming, omdat ze vinden dat de wet niet ver genoeg gaat. Ook de radicaal-rechtse AfD onthield zich van stemming.