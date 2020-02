Vijftig coronadoden in Iran, Italiaanse trein tegengehouden

In Iran lijken de problemen met het coronavirus veel groter dan eerder gemeld. In de stad Qom zijn volgens het Iraanse persagentschap ILNA ten minste vijftig doden gevallen als gevolg van COVID-19. Enkele uren daarvoor meldde de staatstelevisie nog dat er 47 infecties en 12 sterfgevallen waren.

Oostenrijk hield zondagavond enkele uren een trein afkomstig uit Italië tegen, nadat in Verona al twee hoestende vrouwen van boord waren gehaald. Toen duidelijk was dat de vrouwen geen COVID-19 onder de leden hadden, mocht de trein van de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken weer doorrijden.

Zaterdag besloot Israël al om een Zuid-Koreaans vliegtuig terug te sturen, uit vrees voor het coronavirus. Zuid-Korea heeft na China en Japan de meeste geregistreerde besmettingen met COVID-19. In Europa zijn verreweg de meeste infecties in Italië (152). Er zijn tot nu toe vier doden gevallen in het land, dat de nodige maatregelen neemt om de verspreiding van het virus in te dammen. Zo werden er afgelopen weekend verscheidene voetbalwedstrijden afgelast en blijven de scholen in Milaan een week dicht.

De angst dat het coronavirus ook flinke economische gevolgen gaat hebben, houdt inmiddels ook de aandelenbeurzen in zijn greep. De beurs van Milaan opende maandagochtend 3,5 procent lager, en ook de Amsterdamse AEX en de beurzen van Londen en Frankfurt noteren op het moment van schrijven meer dan 3 procent lager dan het slot van vrijdag. Onder meer luchtvaartbedrijven krijgen flinke klappen.