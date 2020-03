Viktor Orban: Hongarije rest van het jaar geen democratie meer

De Hongaarse regering wil het land vanwege de coronacrisis de rest van het jaar per decreet besturen. Minister van Justitie Judit Varga heeft een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd om de parlementaire controle op te schorten. Ook mogen er onder de noodwet geen referenda of verkiezingen meer worden uitgeschreven.

In Hongarije is de democratie tot het eind vh jaar volledig afgeschaft #neverwasteagoodcrisis https://t.co/9WDHyUBiOS — Emilie van Outeren (@ecvano) March 21, 2020

Maandag stemt het parlement over het voorstel. Volgens de regering is er een twee derde meerderheid nodig om de wet aan te nemen. De vraag is of dat klopt. Voor een aanpassing van de parlementaire regels is een meerderheid van 80 procent noodzakelijk.

NRC Handelsblad wijst erop dat de noodwet een nieuwe aantasting betekent van de toch al niet geweldig functionerende democratische rechtsstaat in Hongarije.