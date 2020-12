Vindicat alweer in opspraak wegens overtreden coronaregels

Leden van de beruchte Groningse studentenvereniging Vindicat hebben zich opnieuw niet aan de coronaregels gehouden. Op video’s die worden gedeeld via sociale media, is te zien hoe Vindicat-leden zonder mondkapjes feestvieren in een bus. Vindicat-voorzitter Wessel Griezen bevestigt tegenover RTV Noord dat het gaat om leden van zijn vereniging. “We keuren dit gedrag echt af.”

De busreis werd georganiseerd door Boostbussen.nl. “Dit is uiteraard niet hoe het moet. Mensen hadden soms geen mondkapje op. Dat is fout gegaan”, verklaart een woordvoerder van het bedrijf tegenover de regionale nieuwszender.

Het busbedrijf adverteert met ‘coronaproof feestritten’. Boostbussen.nl maakt daarbij gebruik van een maas in de wet. “We vallen onder de regels van de touringcarbranche en mogen dus met volle bezetting rijden. Verplicht zitten hoeft niet”, aldus de woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Vindicat in opspraak komt door onverantwoord gedrag van leden. Begin maart gingen honderden Vindicat-leden naar Italië waar op dat moment een grote corona-uitbraak was.

In april moest de politie bij de studentenvereniging ingrijpen omdat er een feest werd gevierd waarbij de regels werden overtreden. Tijdens de introductieperiode aan het begin van het nieuwe studiejaar raakten veel Vindicat-leden besmet. En eind september hielden tientallen leden een knuffelfeestje op het dak van het verenigingsgebouw aan de Grote Markt.

Nog meer mooie beelden uit de Vindicatbus. De meest maatschaplelijk bewuste studentenvereniging van ons land #vindicat pic.twitter.com/ViAmS4pyqZ — Pim (@pimmyvanb) December 3, 2020