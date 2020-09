Vindicat-leden vieren knuffelfeestje tijdens persconferentie Rutte

Tientallen leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat hadden maandagavond tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge een diner op het dakterras van het verenigingsgebouw aan de Grote Markt. Op een foto die is gepubliceerd op Sikkom, is te zien dat de leden dicht bij elkaar staan. Een ooggetuige verklaarde maandag tegenover het Groningse weblog:

Ik zit nu in het Forum met uitzicht op het dakterras van Vindicat, waar zo’n dertig mensen gezellig knuffelend zitten. Er zaten eerst zo’n twintig verklede mensen dicht op elkaar aan de lange tafel en toen kwamen er nog een paar bij. Die gingen vervolgens meerdere mensen met een knuffel begroeten. Echt heel stom om dit zo te zien, terwijl ik ondertussen naar de persconferentie luisterde.

Het is niet de eerste keer dat Vindicat tijdens de coronacrisis in opspraak komt. Begin maart reisden honderden Vindicat-leden af naar Italië waar op dat moment een grote uitbraak was. Tijdens de intelligente lockdown in april moest de politie bij de studentenvereniging ingrijpen omdat er een feest werd gevierd waarbij de regels werden overtreden. En eerder deze maand bleek dat een flink aantal Vindicat-leden besmet was geraakt tijdens de introductieperiode.

cc-foto: Marco Derksen