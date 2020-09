Viroloog die beweert dat corona uit een lab komt, werkte voor Steve Bannon

De Chinese viroloog Li-Meng Yan die maandag een fel bekritiseerde paper publiceerde waarin ze “bewijst” dat het coronavirus in een laboratorium is ontstaan, werkte samen met haar gehele onderzoeksteam voor een organisatie geleid door Steve Bannon toen die nog adviseur was voor Donald Trump. Dat meldt De Morgen.

In het onderzoek, dat geen peerreviews heeft – de collegiale toetsing om de kwaliteit van wetenschappelijk werk te beoordelen – schrijft Yan dat het virus geen natuurlijke origine heeft maar is ontwikkeld in een lab gecontroleerd door de Chinese overheid. In een interview noemde ze het oorsprongsverhaal van de dierenmarkt in Wuhan ‘een rookgordijn’. Yan was in het verleden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit van Hong Kong maar vluchtte naar de Verenigde Staten.

Het onderzoek wordt door virologen wereldwijd linea recta naar de prullenbak verwezen. Dr. Angela Rasmussen, viroloog aan de Columbia University in New York verwoordde de gedachten van veel collega’s als volgt:

Raad eens wat ik vind van een politiek gemotiveerde conclusie, die niet wordt ondersteund door data, afkomstig van een instituut geleid door Steve Bannon. Ik voel het niet.

A couple people asked what I think about this preprint. Take a guess what I think about an obviously politically motivated conclusion, unsupported by data, from a research institute led by Steve Bannon. I’m not feeling it. https://t.co/YEi1ePbhsg — Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) September 15, 2020

De bewering dat het virus afkomstig is uit een Chinees lab is een graag verkondigde complottheorie die meermaals gevoed is door Trump, die de Chinese overheid graag de schuld geeft van zijn eigen falen. Daarnaast zijn de spanningen op handelsgebied tussen beide landen hoog opgelopen in de afgelopen vier Trump-jaren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de complottheorie al meermaals ontkracht, er is simpelweg geen enkel bewijs voor. Het virus SARS-CoV-2, oftewel het huidige coronavirus, is het resultaat van een recombinatie met andere coronavirussen.

Beeld: YouTube