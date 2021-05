Viroloog Marc van Ranst ondergedoken, klopjacht op extreemrechtse militair

In België speurt de politie naar een 46-jarige militair die onlangs viroloog Marc van Ranst heeft bedreigd. Van Ranst en zijn gezin zijn halsoverkop naar een veilige locatie gebracht, nadat een afscheidsbrief van de militair werd gevonden, meldt De Morgen.

Veiligheidsdiensten situeren de man in extreemrechtse milieus. Hij zou voorkomen op een lijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse. Zijn Facebook-profielnaam verwijst onder andere naar de ‘Siegrune’, het rune-teken dat gebruikt werd door de SS tijdens Wereldoorlog II.

De politie gaat ervan uit dat de militair een kogelwerend vest draagt en een P90-machinepistool bij zich heeft. Mogelijk heeft hij ook een raketwerper ontvreemd uit zijn kazerne.

Het advies aan agenten is om de man “met uiterste voorzichtigheid te benaderen”. In zijn afscheidsbrief schrijft de militair dat hij ‘in verzet’ gaat. Hij schrijft ook dat hij zich niet levend zal laten pakken.

De linkse, uitgesproken Van Ranst wordt al zeker een jaar bedreigd: tegenstanders van de coronamaatregelen zien hem als boegbeeld van die maatregelen. In februari werd er nog een man veroordeeld die Van Ranst intimideerde en de Hitler-groet bracht toen hij de viroloog tegenkwam op het station van Mechelen.

