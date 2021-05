Viroloog Van Ranst wast viruswaanzinnige dansleraar Engel de oren

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst heeft op sociale media de viruswaanzinnige dansleraar en sekteleider Willem Engel de wind van voren gegeven. Dit gebeurde dinsdagnacht, kort nadat Van Ranst met zijn familie in allerijl in veiligheid gebracht moest worden, nadat een zwaarbewapende rechtsextremistische militair het op de viroloog had voorzien. Tijdens de klopjacht op de militair die onder meer in bezit was van een raketwerper, praatte Engel de zeer concrete doodsbedreiging aan het adres van Van Ranst herhaaldelijk goed, onder meer door te zeggen dat de viroloog de haat richting hem “zelf heeft gecreëerd”. Daar was Van Ranst, bepaald niet op zijn mondje gevallen, niet van gediend. Op Twitter haalde hij genadeloos uit naar Engel:

Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam.

Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt, en Nederland zou dat best ook niet doen.

De rechtsextremist is nog altijd spoorloos. Volgens de Belgische politie verplaatste de man zich noordwaarts, richting Nederland. De Nederlandse politie zoekt inmiddels mee. De Belgische politie gaf woensdag een signalement van de militair vrij. Het gaat om Jurgen C., afkomstig uit Dilsen-Stokkem in de Belgische provincie Limburg en wordt beschreven als “een gespierde man van 1,80 meter lang. Hij is kaal en heeft meerdere tattoos. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij onder meer een donkergekleurd T-shirt van het merk Timberland”. Ook wordt C aangemerkt als “ernstig en zeer nabij” gevaar. Het dreigingsniveau rond zijn persoon werd woensdag door de autoriteiten opgeschroefd naar het hoogste dat België kent.

