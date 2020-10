Viroloog: winter wordt bar, kantelpunt pas in zomer

De Belgische viroloog Steven Van Gucht hoopt dat in het tweede kwartaal van 2021 de eerste coronavaccins beschikbaar komen. Die inentingen zullen echter niet tot een zorgeloze zomer leiden, waarschuwde hij tijdens een briefing van het Nationaal Crisiscentrum. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Wel wordt het in de zomer waarschijnlijk een stuk beter. Omdat kwetsbare mensen en zorgmedewerkers vanaf maart vermoedelijk kunnen worden ingeënt, kunnen we met minder maatregelen toe. Tegelijkertijd blijft het oppassen geblazen, omdat een flink deel van de bevolking dan nog niet is gevaccineerd.

Van Gucht stelt daarnaast dat de hoge temperaturen in de zomer nadelig zijn voor het virus. Als het warm is, zijn mensen vaker buiten en daar verspreidt het virus zich veel minder makkelijk. Overigens worden er wel besmettingen buitenshuis vastgesteld en zijn warme landen de afgelopen maanden bepaald niet immuun gebleken voor het virus.

“Er zal een bepaalde transitie nodig zijn”, zegt Van Gucht. Maar het zal wel makkelijker worden, dat is duidelijk. Alles wijst erop dat komende winter de moeilijkste periode zal zijn en dan zullen we moeten doorbijten. Nadien kan het alleen maar beter worden.”

De viroloog hamerde tijdens zijn briefing nogmaals op het belang van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus nu te beperken. België had dit weekend nog meer vastgestelde besmettingen dan Nederland. Op zondag waren het er 10.964. Ook het aantal ziekenhuisopnames loopt rap op: vorige week was er in België sprake van een verdubbeling.