Virus slaat toe in Duits restaurant: 120 mensen in quarantaine

In een eetcafé in het Duitse Moormerland, vlak over de grens bij Groningen, heeft een uitbraak van het coronavirus plaatsgevonden. Dat gebeurde tijdens een besloten avond ter gelegenheid van de heropening van de pub. Inmiddels is bij achttien personen Covid-19 vastgesteld, de helft van het aantal aanwezigen.

Sinds 11 mei mag de horeca in een aantal Duitse deelstaten weer open. Er gelden wel strenge regels voor het ontvangen van gasten. Zo mag er slechts een beperkt aantal gasten aanwezig zijn en moet er afstand van elkaar gehouden worden. De autoriteiten doen onderzoek naar het naleven van de corona-regels tijdens de besloten avond op 15 mei. Volgens een districtbestuurder droeg de eigenaar van het eetcafé geen mondkapje en is hij later op de avond bij zijn gasten aan tafel gaan zitten. Onder de overige gasten zouden veel handen geschud zijn en hield men niet voldoende afstand.

Bij het besloten etentje waren 36 gasten aanwezig, de helft van hen is positief getest op Covid-19. Een van hen is de uitbater van de pub. Inmiddels wordt er aan uitgebreid contactonderzoek gedaan en hebben zo’n 120 personen de opdracht gekregen in thuis-quarantaine te gaan. Na de avond van de uitbraak is het restaurant nog drie dagen open geweest voor het publiek.

Bron: NWZ Online