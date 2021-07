Virusontkenners trachten Slowaaks parlement binnen te dringen

Geen video? Klik hier.

In Slowakije hebben demonstrerende virusontkenners en hun varianten getracht het parlementsgebouw binnen te dringen, waar vrijdag in een buitengewone vergadering wordt gestemd over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Daarbij gaat het om een wettelijk onderscheid tussen mensen die zich laten vaccineren en weigeraars om zo toegang tot horeca en andere gelegenheden te regelen. De demonstranten, die vaccinatie weigeren, schreeuwden kreten als ‘hoogverraad’ en ‘Gestapo’. Ze zijn tegen het plan om een gezondheidspas in te voeren. Het Gestapo-verwijt is opmerkelijk omdat de demonstratie gesteund werd door de neonazipartij ĽSNS en de leider daarvan een speech hield.

Leden van de oproerpolitie wisten door de inzet van traangas te voorkomen dat de demonstranten het gebouw binnendrongen. Een agent raakte gewond, meldt The Slovak Spectator. De voorzitter van het parlement, tevens leider van de rechtspopulitische partij die de protesten steunt, sprak schande van het politieoptreden. Volgens hem had het geweld voorkomen kunnen worden als er op 50 meter van de ingang wat dranghekken waren geplaatst. Dat is de afstand die demonstranten volgens de wet tot het gebouw moeten bewaren.

Premier Eduard Heger van de populistische OĽaNO (Gewone Mensen en Onafhankelijke Persoonlijkheden) stelde er begrip te hebben dat mensen moe zijn van de pandemie en dat niemand de maatregelen fijn vindt. “Maar we nemen ze om de levens van alle mensen in Slowakije te beschermen, ook die van de demonstranten.”