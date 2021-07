Virusontkenners verjagen journalisten bij demonstratie

In het land dat volgens eigen zeggen de vrijheid heeft uitgevonden ligt de persvrijheid weer onder vuur. In Parijs hebben agressieve demonstranten journalisten van de nieuwszender BFMTV verjaagd van een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Een paar honderd virusontkenners en hun varianten verzamelden zich bij de Senaat in Parijs om te protesteren tegen de gezondheidspas. De Franse regering stelt om een besmettingsexplosie te voorkomen een dergelijke pas, waaruit blijkt dat de drager is gevaccineerd of getest, als voorwaarde voor het bezoek aan horeca en andere gelegenheden. De demonstranten menen dat Frankrijk daardoor in een ‘dictatuur’ is veranderd.

BFMTV condamne fermement ces actes de violence injustifiables et engagera des poursuites visant leurs auteurs. La rédaction de BFMTV poursuivra sa mission d’information au plus près des faits partout où l’actualité le nécessite. pic.twitter.com/WXgdzpG0Pb — BFMTV (@BFMTV) July 22, 2021

Twee journalisten en hun beveiligers werden toegeschreeuwd door de demonstranten met teksten als ‘Sodemieter op, collaborateurs!’ Met die laatste godwin wordt vermoedelijk bedoeld dat de commerciële zender niet louter de werkelijkheidsbeleving van de demonstranten weergeeft.

Op videobeelden is te zien dat de politie de journalisten moet ontzetten en in bescherming nemen.

🔴 Scène violente où l'équipe de @IgorSahiri de @BFMTV est chassée de la manifestation contre le #PassSanitaire. Une journaliste de la chaîne est particulièrement bouleversée. La chaîne a été vivement critiquée suite à sa couverture de la manifestation de samedi dernier. pic.twitter.com/7YmF9zXA3n — VA+ (@VAplus_) July 22, 2021

De intimidatie van de journalisten werd onder meer veroordeeld door Marlene Schiappa, minister voor Burgerschap. Ze constateert niet alleen dat “in een vrij land de pers vrij is, of je dat nu leuk vindt of niet” maar wijst er ook op dat het nogal incoherent is om te schreeuwen dat je tegen een dictatuur bent en tegelijkertijd journalisten aan te vallen.

Dans un pays libre, la presse est libre. Qu’elle nous plaise ou nous déplaise elle est libre.

Crier à la dictature et s’en prendre physiquement aux journalistes est non seulement illégal mais profondément incohérent.

Soutien à votre rédaction @BFMTV #journalistes https://t.co/9HolN29Twn — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) July 22, 2021

Komende zaterdag is er weer een demonstratie in Parijs tegen de coronamaatregelen, georganiseerd door de voormalige nummer 2 van het extreemrechtse Front National en tevens aanvoerder van de Frexit-activisten die willen dat Frankrijk het Britse voorbeeld volgt en de EU verlaat.