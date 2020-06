Viruswaanzin tracht protestdrift in te dammen na verbod rechter

De actiegroep Viruswaanzin roept de eigen aanhang op morgen niet te gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag omdat de rechter het verbod dat burgemeester Remkes had opgelegd, heeft bevestigd. De actiegroep verkondigde eerder nog dat mensen ondanks het verbod juist wel moesten gaan demonstreren maar damn “op persoonlijke titel”. De wet kent dat concept echter niet. Burgemeester Remkes verbood de demonstratie omdat de demonstranten tegen voorzorgsmaatregelen geen voorzorgsmaatregelen wilden nemen.

Dansleraar Willem Engel, maatgevend aanvoerder van het verzet tegen bestrijding van het coronavirus, beweert dat de burgemeester “uit is op een confrontatie”. Vorige week leidde een demonstratie van Viruswaanzin tot rellen in de hofstad, voornamelijk door hooligans die uit waren op geweld. Vierhonderd deelnemers werden gearresteerd.

De actiegroep Viruswaanzin huldigt onder meer het idee van de Amerikaanse president Trump dat de pandemie een verzinsel is en wil af van de coronamaatregelen. Daartoe werd in allerijl een kort geding tegen de Staat aangespannen maar dat loopt vertraging op omdat de actiegroep de rechter vervolgens wraakte. In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 125.000 mensen aan het virus overleden, onder meer omdat president Trump adequate maatregelen tegenhoudt.

In Amsterdam werd vandaag rekening gehouden met een grote opkomst voor een illegale rave die georganiseerd werd op de Dam als protest tegen de virusbestrijding. De politie stond met tientallen ME-busjes klaar om in te grijpen maar uiteindelijk kwam slechts een handvol demonstranten opdagen die meteen weer afdropen, meldt AT5.

Een draadje met tweets in chronologische volgorde met mijn belangrijkste observaties/kritiek tav viruswaanzin en Willem Engel pic.twitter.com/WEE7XIIUda — Pepijn van Erp (@pjvanerp) June 27, 2020

cc-foto: Alachua County