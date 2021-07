Viruswaanzinnige Willem Engel noemt overstroming in Limburg een hoax

De volkomen van de realiteit losgezongen viruswaanzinnige sekteleider Willem Engel trekt de watersnoodramp in Limburg in twijfel. De ramp die in de zuidelijke provincie voor immense schade heeft gezorgd, waarbij duizenden mensen hals over kop hun huis hebben moeten achterlaten, is er volgens Engel ‘opeens’. Ook maakt hij pijnlijk duidelijk geen benul te hebben van de invloed van extreme regenval op rivieren, want hij lijkt niet te begrijpen hoe ‘het enige gebied boven zeeniveau’ kan overstromen. ‘Daar hebben wij onze vraagtekens bij’, aldus Engel.

"Watersnoodramp Limburg is een hoax" Klopt het dat die Engel dat écht zegt? Ontkent hij hier de ramp? Twijfel, want zo een uitspraak is voor elk weldenkend mens onvoorstelbaar. #klopthet?#stopwillemengel pic.twitter.com/5Ju6TfJm3g — Piet van Leeuwen (@PietLeeuwtje) July 17, 2021

Ondertussen hebben in de echte wereld de duizenden inwoners van Roermond die donderdag en gisteren zijn geëvacueerd, te horen gekregen dat zij voorlopig nog niet terug naar huis kunnen. De Veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht dat het hoge waterpeil nog zeker tot aan zondagmorgen aanhoudt. Daarbij trekt het hoge water verder naar het noorden, wat tot “spannende situaties” leidt. Ook in Venlo loopt het water hoog op, vrijdag kregen zo’n tienduizend inwoners ook daar het dringende verzoek hun huis te verlaten. Het waterpeil nadert inmiddels dat van de overstromingen halverwege de jaren 90.

Het Nationaal Rampenfonds heeft Giro 777 opengesteld voor mensen die geld willen geven voor hulp aan de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg.