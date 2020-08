Viruswaanzinnigen paraderen zonder mondkapje door centrum Rotterdam

De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van viruswaanzinnigen in het centrum van Rotterdam. Dat meldt RTV Rijnmond. De demonstranten die op weg waren vanaf het Schouwburgplein naar het Stadhuis weigerden een mondkapje te dragen ondanks dat het dragen ervan verplicht is in dat gebied. Onder de demonstranten bevinden zich zowel complotdenker Willem Engel als beruchte neonazi Ben van der Kooi.

Uit de verslaggeving van Rijnmond blijkt dat de viruswaanzinnigen van mening zijn dat de mondkapjesplicht, bedoeld om in drukke gebieden de verspreiding van het dodelijke coronavirus tegen te gaan, het einde van de democratie inluidt. Ook wordt het coronavirus geheel tegen de wetenschappelijke consensus in ‘een verkapte zware griep’ genoemd. Daarnaast delen de demonstranten recepten uit voor “geneesmiddelen” die werkzaam zouden zijn tegen het virus, hoewel ook dat geen enkele grondslag heeft in de realiteit.

(Intussen krijg ik dit briefje in de hand van een vrouw zodat ik “geen angst meer” hoef te hebben) pic.twitter.com/0ctSXSxj9K — Mirjam Remie (@mirjamremie) August 5, 2020

Woensdag werd bekend dat het wereldwijde dodenaantal als gevolg van Covid-19 de grens van 700.000 heeft doorbroken. Het aantal besmettingen gaat richting de 20 miljoen. In Nederland stijgt het aantal besmettingen de afgelopen weken fors. Om die reden hebben zowel Amsterdam als Rotterdam een mondkapjesplicht ingesteld in drukke gebieden.