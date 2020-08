Vlaamse ondernemers klagen viroloog aan wegens ‘ruïneren van de economie’

Een groep Vlaamse ondernemers heeft ’s lands bekendste viroloog Marc Van Ranst aangeklaagd. Volgens hen heeft Van Ranst met ‘ongenuanceerde en roekeloze uitspraken’ het land forse economische schade berokkend. Volgens de viroloog zelf kunnen de ondernemers net zo goed het coronavirus zelf aanklagen.

Een van de zaken waarom Van Ranst is aangeklaagd, zo laat hij zelf via sociale media weten, is dat hij op 24 juli opriep een bezoek aan Antwerpen uit te stellen tot de covid-uitbraak weer onder controle was. Van Ranst wijst erop dat op dat moment Antwerpen ‘een van de belangrijkste Covid-19 hotspots in Europa’ was en dat ook gouverneur Cathy Berx enkele dagen later dezelfde oproep deed. Van Ranst noemt de namen van de ondernemers en laat ook weten dat ‘complotvereniging Viruswaanzin.be’ vorige week al een klacht over hem indienden bij de Orde van Artsen ‘met als argumentatie een samengeraapt allegaartje van samenzweringstheoriën’:

Dit zijn pogingen tot intimidatie en tot het monddood maken van experten die (zonder dat ze daar ook maar een euro voor vergoed worden) gedurende een crisis al maandenlang “inconvenient thruths” moeten brengen, vaak op momenten dat politici onzichtbaar zijn. Experten genieten, in tegenstelling tot ministers over gouverneurs, geen (parlementaire) onschendbaarheid, en zijn dus een gemakkelijke prooi voor mensen die rechtszaken willen beginnen.

Een aantal bedrijfsleiders hebben zich verenigd om een rechtszaak tegen mij aan te spannen wegens het “ruïneren van de economie” pic.twitter.com/qX2ZWmYWrf — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 27, 2020

Van Ranst sluit af met de mededeling dat hij geen tijd of geld in de aanklachten gaat steken. Want, zo zegt hij, er moet een pandemie beheerst worden: ‘Dankzij de maatregelen hebben een tweede golf kunnen inperken tot een golfje. Maar de herfst en winter komt eraan, en er is geen tijd te verliezen’. In juli van dit jaar moest Van Ranst onder politiebescherming geplaatst worden, nadat hij uit extreemrechtse hoek bedreigd werd.

