Vleesloze lunches op scholen in strijd tegen covid-19

Op scholen in Lyon krijgen leerlingen tot de paasvakantie alleen nog maar lunches zonder vlees. Het gemeentebestuur heeft tot die maatregel besloten om de verspreiding van corona tegen te gaan, meldt de Franse Huffington Post.

“De maaltijden zonder vlees maken het mogelijk om sneller te serveren”, legt de wethouder van Onderwijs Stéphanie Léger uit. Zo blijft het mogelijk om voldoende afstand te bewaren en kunnen alle leerlingen worden bediend. Ze benadrukt dat het geen veganistisch of vegetarisch menu is: het blijft mogelijk om vis en eieren te eten.

De rechtse oppositie in de stad is verontwaardigd. “Het is onaanvaardbaar dat er geen enkel alternatief wordt geboden”, meent Étienne Blanc, die vorig jaar een mislukte poging deed om burgemeester te worden van de stad. Léger belooft dat er na de paasvakantie weer drie keer per week vlees in de schoolkantines zal worden geserveerd, als de besmettingscijfers dat toelaten.

