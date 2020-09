Vleesvervangers bevatten veel water en weinig gezonde ingrediënten

Net voor Dierendag komt de Franse Consumentenbond met een onderzoek dat zeer kritisch is op vleesvervangers. Volgens de Association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV bestaan de vegetarische producten vooral uit water in plaats van plantaardige eiwitten en worden er toevoegingen bij gebruikt die weinig te maken hebben met natuurlijke ingrediënten.

Vegetarische kipfilets, hamburgers, steaks en soortgelijke imitaties zijn vaak ultrabewerkt, zo blijkt uit de analyse van 95 producten. Groenteschijven en andere met groente gevulde gepaneerde bakproducten daarentegen doen het aanzienlijk beter omdat ze in tegenstelling tot het imitatievlees voor meer dan de helft uit plantaardige ingrediënten bestaan. De bond stuitte op een soja-steak van Herta, een merk van Nestlé, die zelfs voor minder dan 12 procent uit plantaardig materiaal bestaat.

Acht op de tien producten bevatten additieven als bijvoorbeeld verdikkingsmiddel dat toegevoegd wordt om de smaak en textuur van vlees te benaderen. Ook worden kleur- en smaakstoffen om dat effect te bereiken. “Deze producten hebben een natuurlijk en gezond imago maar in werkelijkheid zijn ze ultrabewerkt,” aldus een woordvoerder van CLCV.

Of de producten biologisch zijn of industrieel zegt weinig over de samenstelling. De bond meldt dat vegaknakworsten van Wheaty slechts 14 procent plantaardige ingrediënten bevat. De worstjes halen Nutriscore D, de op een na laagste waardering. E betekent: liever niet consumeren.

De Franse consumentenbond wijst er ook op dat de producten relatief duur zijn en raadt kopers aan naar de prijs per kilo te kijken om zich daar bewust van te zijn. Een vegetarische steak kost per kilo 13 euro, terwijl een steak die afkomstig is uit een dood dier slechts 10,50 euro per kilo kost.

Volgens de CLCV maken de vleesvervangers het weliswaar makkelijker om vegetarisch te eten maar moeten ze uit gezondheidsoogpunt niet dagelijks geconsumeerd worden. Ook in die zin lijken ze dus op vlees.

Des plats végans trop beaux pour être vrais…. Vous serez surpris d'apprendre que ces plats, pour la plupart, sont surtout composés d'eau… @armellelvy dans #RTLMatin (cc @clcvorg) pic.twitter.com/Uyn7HBX0Td — Jérôme Florin (@JeromeFlorin) September 28, 2020

cc-foto: fs999