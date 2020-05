Vleesverwerker vraagt overheid om hulp: test al onze werknemers

Vleesverwerkingsbedrijf Vion vraagt de overheid om alle 12.000 werknemers van de slachterijen meermaals te testen. Het bedrijf, dat zowel in Nederland als in Duitsland te maken heeft met corona-uitbraken onder het personeel, meent dat dat noodzakelijk is om “de vleesvoorziening van ons land blijvend” voort te zetten.

Eerder op maandag had minister Carola Schouten (Landbouw) de slachterijen opgeroepen om meer maatregelen te nemen om hun werknemers te beschermen. Wereldwijd blijkt de vleesverwerkende industrie een belangrijke bron van corona-uitbraken.

Bij de Vion-slachterij in Groenlo bleek ruim 20 procent van de medewerkers geïnfecteerd, in Duitsland moesten de werknemers van de Vion-vestiging in Bad Bramstedt in quarantaine vanwege een uitbraak.

De werknemers bij slachterijen zijn vaak arbeidsmigranten die dicht op elkaar moeten zitten: op het werk, onderweg daar naartoe en in hun verblijven waar ze douches, wc’s en kamers moeten delen.

Om de kans op besmetting te verkleinen, heeft Vion aangekondigd de werktijden te verlengen “om de kans op onderling contact tussen groepen medewerkers verder te verkleinen”. Ook stelt het bedrijf ruimere bussen ter beschikking om werknemers naar de slachterij te vervoeren.