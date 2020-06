Het plan van de ChristenUnie en D66 om een minimumprijs in te voeren voor vliegtickets komt als een mokerslag aan bij vakantievierders. “Vliegen wordt definitief een luxeproduct”, zegt Pieter Derks. “Mensen zullen natuurlijk niet automatisch het vliegtuig pakken naar Thessaloniki, maar toch de afweging maken: ga ik vier zuurverdiende tientjes besteden aan een vliegticket of koop ik voor hetzelfde geld een retourtje Nijmegen-Roermond? In Roermond zit immers ook een Griek, sterker nog: wel vier.”

Maar waar komt die minimumprijs eigenlijk vandaan? “Gelukkig komt-ie, als bijna niets in deze sector, niet zomaar uit de lucht vallen. Het idee is dat de prijs van een ticket nooit lager mag zijn dan belastingen, luchthavengelden en andere heffingen die erop zitten. Over stunten gesproken. Misschien dat de regeringspartijen daar ook nog even naar kunnen kijken. Want iedereen snapt dat het eigenlijk niet kan om voor 35 euro alle schade aan natuur, milieu en geluidsoverlast van een vluchtje Thessaloniki te compenseren.”