Vlinders Veluwe sterven uit door stikstofvervuiling

De decennialange stikstofvervuiling door de veeteelt zorgt ervoor dat vlindersoorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen. Ook veel eikenbos is op sterven na dood. Dat verklaren wetenschappers tegen NU.nl. Volgens de deskundigen staat het grootste natuurgebied van Nederland er dramatisch voor.

Ecologen waarschuwen al decennia voor de gevaren van stikstofuitstoot. De ammoniak van boerenbedrijven die neerslaat in Nederlandse natuurgebieden, heeft er de afgelopen decennia toe geleid dat de biodiversiteit enorm achteruitgegaan is.

De verzuring als gevolg van de ammoniakuitstoot zorgt er onder meer voor dat vogels niet meer genoeg kalk kunnen vinden. Daardoor zijn de schalen van hun eieren vaak te dun, en breken veel kuikens hun pootjes nog voor ze het nest uit kunnen.

NU.nl beschrijft hoe op de Veluwe bloemen plaatsmaken voor gras. Dat heeft grote gevolgen voor zeldzame bijen en vlinders.

Een voorbeeld is het gentiaanblauwtje, dat de klokjesgentiaan nodig heeft. Die kleurde vroeger natte heidevelden blauw, maar verdwijnt door vermesting. Als gevolg vliegen er op de Veluwe 60 procent minder gentiaanblauwtjes dan 25 jaar geleden, vertelt vlinderonderzoeker Michiel Wallis de Vries. De kleine heivlinder en bosparelmoervlinder namen zelfs meer dan 90 procent af, en de argusvlinder, duinparelmoervlinder en het tweekleurig hooibeestje verdwenen volledig.

De Nederlandse overheid laat al jaren na om beschermde natuurgebieden te beschermen tegen stikstofuitstoot. Ook nadat de Raad van State het rijk om die reden in mei 2019 op de vingers tikte, bleef het kabinet Rutte III doorgaan met het maken van stikstofplannen die volstrekt onvoldoende zijn. Het kabinet verlaagde de maximumsnelheid, terwijl het sluiten van een (1!) kalkoenboer op de Veluwe al meer effect zou hebben gesorteerd.

cc-foto: Rob Zweers

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.